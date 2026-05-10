«Кирилловский дуб» поборется за звание «Российское дерево – 2026»

Министерство лесного комплекса Вологодской области

Жителей Вологодской области приглашают поддержать регион в ежегодном всероссийском конкурсе «Российское дерево – 2026». Честь Вологодчины отстаивает легендарный «Кирилловский дуб» — долгожитель, который растёт у западного фасада Архимандричьих келий Кирилло-Белозерского музея-заповедника.

Всего в конкурсе участвуют 78 уникальных деревьев из разных регионов страны. Каждое из них — природное, культурное или историческое наследие своей территории. Голосование продлится до 1 августа на сайте rosdrevo.ru. «Кирилловский дуб» значится под номером 42. Проголосовать может каждый.