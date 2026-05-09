Истребитель МиГ -23 появился в Череповце на вечной стоянке

Фото: официальный сайт Череповца.

Легендарный истребитель МиГ-23 установили в Парке Победы Череповца.Этот многоцелевой самолёт третьего поколения, выпускавшийся с 1969 года, стал знаковым для советской авиации благодаря крылу изменяемой стреловидности, позволявшему эффективно действовать на разных скоростях.

Новый экспонат был отреставрирован и установлен возле макета самолета МиГ-3.

"Так в парке постепенно формируется настоящая авиационная экспозиция под открытым небом" - сообщил гава грода Андрей Накрошаев. - Самолет МиГ-23 установлен при поддержке компании «ФосАгро». Совместно с компанией уже формируем план дальнейшего развития парка на ближайшие пять лет. Будем продолжать благоустройство, создадим новые тематические зоны и пополним экспозиции.

Благодаря поддержке «ФосАгро» в парке уже появились мемориалы «Стена памяти» и «Лента памяти» с фотографиями череповецких ветеранов и тружеников тыла, мемориал «Огонь памяти», а также музейные экспонаты. Рядом с парком открылось кафе «Арсенал», где гостей знакомят с традиционной вологодской кухней.