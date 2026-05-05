Ремонт Октябрьского моста в Череповце отстает от графика

Подрядчика вызвали на ковер.

Андрей Накрошаев рассказал о ситуации на Октябрьском мосту: подрядчику выставлены жесткие требования.

Ранее череповчане уже высказывались, что на объекте мало рабочих. Тем не менее отставания от графика не было. Однако сейчас ситуация изменилась – рабочих на объекте почти нет и появилось отставание от графика.

В мэрию был вызван подрядчик, позиция доведена до подрядной организации. "Финансовые трудности – это не оправдания, - заявил глава города. - Подрядчику вынесено требование: в кратчайшие сроки увеличить численность рабочих и обеспечить качество работ..."

К середине мая численность бригады должна быть приведена к уровню, достаточному для выполнения всех работ по графику.

"В случае невыполнения требований будет инициировано расторжение муниципального контракта – найдем для работы добросовестного подрядчика", - заявил Накрошаев.