Пригородные поезда совершат дополнительные рейсы 11 мая

Пригородные поезда по маршрутам Вологда 1 – Бабаево и Вологда 1 – Вожега совершат дополнительные рейсы в понедельник, 11 мая.

Об этом сообщает «Северная пригородная пассажирская компания».

Это связано с праздничным выходным. «Поезда будут следовать без изменений в расписании», — уточнили в «Северной пригородной пассажирской компании».

В понедельник, 11 мая, поезд № 6049 Вологда 1 – Бабаево отправится в путь в 6:00. А поезд № 6050 Бабаево – Вологда 1 – в 17:07.

Поезд № 6470 Вологда 1 – Вожега отправится по своему маршруту в 7:25. А № 6469 Вожега – Вологда 1 – в 14:00.