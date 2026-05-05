В Вологду прибудет поезд "Белые ночи" с туристами

Туристов в Вологде будет больше. «Российские железные дороги» сообщили о запуске первого туристического поезда «Белые ночи». Он следует по круговому маршруту Москва – Архангельск – Вологда – Москва. По предварительным данным, цены на билеты начинаются от 6,7 тыс. руб. за плацкарт и 28,6 тыс. руб. за купе.

В этом году будет единственный рейс. Он продлится трое суток: из Москвы поезд выйдет днём 19 июня. Посетив Вологду и Архангельск, туристы вернутся обратно в столицу 22 июня.

Поезд организован в формате «отель на колесах»: вагоны класса «люкс», СВ, купе и плацкартные вагоны, оборудованные всем необходимым для отдыха, а также вагон-ресторан, где можно попробовать блюда Русского Севера.

В министерстве экономического развития, промышленности и торговли Вологодчины уточнили, что даты маршрута выбраны не случайно. Именно в июне на Русском Севере начинаются белые ночи – время, когда светло практически круглосуточно. Это даёт туристам дополнительные четыре – пять световых часов в сутки для прогулок и осмотра достопримечательностей.

В Вологду поезд прибудет 21 июня. Для гостей подготовлена программа, включающая посещение Вологодского кремля и Софийского собора, экскурсию в Музей кружева, интерактивную программу в Доме Петрушки, речную прогулку и дегустацию вологодских блюд.

В Архангельске туристы познакомятся с шедеврами деревянного зодчества в музее-заповеднике «Малые Корелы», прогуляются по «северному Арбату» – проспекту Чумбарова-Лучинского, а также отведают блюда поморской кухни.

Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, в 2025 году турпоток в Вологодскую область составил около 1,5 млн чел., увеличившись почти на 40% по сравнению с 2024 годом.

Объём финансирования туризма из областного бюджета в прошлом году составил 419,5 млн. руб. Объём федерального финансирования в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» достиг 274,9 млн руб.