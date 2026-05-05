Более чем 3 000 многодетным мамам ОСФР по Вологодской области пересчитало размеры пенсий

С 1 января 2026 года вступили в силу изменения, касающиеся расчета пенсии для многодетных матерей. Раньше периоды ухода за ребенком до 1,5 лет включались в стаж и учитывались при формировании ИПК только за первых четырех детей.

Начиная с 2026 года, у каждой мамы учитываются пенсионные права за периоды воспитания всех детей, независимо от их количества. Это позволит матерям не только увеличить стаж, но и получить дополнительные индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК) за каждого ребенка.

ИПК начисляются следующим образом: 2,7 — за первого, 5,4 — за второго, по 8,1 — за третьего и всех последующих детей. Новый порядок имеет обратную силу и распространяется не только на матерей, которые выйдут на пенсию в дальнейшем, но и на женщин, уже получающих пенсию.

Всего в Вологодской области, по оценкам регионального Отделения Социального фонда России, около 3,5 тысяч многодетных матерей с пятью и более детьми. Более чем трем тысячам жительницам региона размеры пенсий уже пересчитаны.

Добавим, что многодетные матери имеют право выйти на пенсию раньше общеустановленного возраста. Если женщина воспитала 3-х детей, она выходит на заслуженный отдых в 57 лет, если 4-х детей, то в 56, если 5-х и более, то в 50 лет.

Самый удобный способ подачи заявления, не выходя из дома — это портал госуслуг, но также это можно сделать в клиентских службах Отделения СФР по Вологодской области или МФЦ. Пакет документов минимальный: паспорт, СНИЛС, свидетельства о рождении всех детей, а также паспорта детей, если они имеются. Подойдут также аттестаты об окончании школы и дипломы детей.

Многодетные вологжанки, которые еще не давали согласия на перерасчет или не обращались за ним самостоятельно, могут сделать это через личный кабинет на портале «Госуслуги» или в клиентской службе Социального фонда России.

Порядок подачи заявления через Госуслуги:

- Выбрать услугу «Перерасчет размера пенсии».

- Указать вид пенсии (страховая по старости или по инвалидности).

- В качестве основания выбрать «Иное основание» и указать: «Учет в стаже периодов ухода за детьми».

- Перечислить ФИО и даты рождения всех детей, приложить сканы свидетельств о рождении.

После проверки предоставленных данных Отделение СФР по Вологодской области произведет перерасчет. При необходимости специалисты направят в личный кабинет на Госуслугах уведомление для уточнения информации.

Работа по повышению пенсий многодетным матерям ведется в приоритетном порядке. Тем, кто выходит на пенсию после 1 января 2026 года, периоды ухода зачтут автоматически.