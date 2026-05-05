В Кириллове отремонтируют одну из центральных улиц

На фото- Кириллов, улица Ленина.

В Кириллове приведут в порядок улицу Ленина. Это одна из центральных улиц города. В прошлом году вдоль неё по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» заменили сети водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Но жители требуют ремонта дороги.

"Учли этот объект при формировании Народной программы партии «Единая Россия». Общая стоимость работ — 460 млн руб., средства выделим из областного бюджета", - сообщил губернатор Георгий Филимонов.

Финансирование рассчитано на текущий и следующий годы. В рамках проекта:

- полностью обновят дорожное полотно;

- отремонтируют тротуары;

- заменят водопропускные трубы;

- установят новые остановочные павильоны.

"Улица станет безопасной и удобной для жителей. Приводим город в порядок в том числе и для того, чтобы привлекать туристов — у территории для этого есть огромный потенциал", - заверил губернатор.