В Кириллове отремонтируют одну из центральных улиц

В Кириллове приведут в порядок улицу Ленина. Это одна из центральных улиц города. В прошлом году вдоль неё по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» заменили сети водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.
Но жители требуют ремонта дороги.
"Учли этот объект при формировании Народной программы партии «Единая Россия». Общая стоимость работ — 460 млн руб., средства выделим из областного бюджета", - сообщил губернатор Георгий Филимонов.
Финансирование рассчитано на текущий и следующий годы. В рамках проекта:
- полностью обновят дорожное полотно;
- отремонтируют тротуары;
- заменят водопропускные трубы;
- установят новые остановочные павильоны.
"Улица станет безопасной и удобной для жителей. Приводим город в порядок в том числе и для того, чтобы привлекать туристов — у территории для этого есть огромный потенциал", - заверил губернатор.