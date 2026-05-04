В Череповце появилась яблоневая аллея

Фото: Георгий Филимонов, ВКонтакте.

Яблоневую аллею в честь участников Специальной военной операции высадили в Череповце.

Она появилась у Дома СВО, так бойцы называют Единый центр поддержки и социальной реабилитации в феврале на улице Менделеева д.8А.

30 саженцев высадили участники СВО и члены их семей, родные павших воинов.

Яблони станут воплощением надежды на скорейшую Победу и символом уважения к участникам СВО — защитникам Отечества.

Подобные аллеи будут появляться и в других городах и населённых пунктах, сообщил губернатор Георгий Филимонов.