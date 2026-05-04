В Череповце девочки на самокате попали под иномарку

Иномарка сбила детей на самокате. В Череповце ДТП произошло 1 мая в 17 часов у дома № 41 на улице Первомайской. Как сообщил городской отдел Госавтоинспекции, 29-летний водитель автомобиля «Чанган» сбил двух девочек, которые ехали на электросамокате по нерегулируемому пешеходному переходу.

12-летняя школьница везла 15-летнюю пассажирку.

Она получила различные травмы. Бригада скорой помощи доставила школьницу в областную детскую больницу № 2.

Госавтоинспекция напоминает, что при пересечении проезжей части девочка была обязана сойти с самоката. А езда на нем вдвоем - запрещена.