На Шексне пассажирский катер сел на мель

Под Шексной пассажирский катер сел мель. Транспортная полиция проводит проверку.

Около Шексны катер «Фортуна» на 596 километре Волго-Балтийского водного пути сел на мель. Никто не пострадал, экологии ущерба не нанесено, заверяют стражи порядка. Причина ЧП - капитан хотел как ближе, вместо судоходного фарватера катер в темноте пошел напрямик. «В ходе проверки транспортными полицейскими установлено, что катер для сокращения пути приблизился слишком близко к суше, в следствие чего сел на мель. В результате посадки судна на мель пострадавших нет, повреждений судна нет. Фактов разлива нефтепродуктов не установлено. Пассажиры эвакуированы», - сообщает транспортная полиция. Задержки движения по Волго-Балтийскому водному пути не имеется. О ЧП стало известно 3 мая в 07:15: информация поступила в дежурную часть Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте.

Как сообщает газета «Звезда», глубина под килем всего около метра. Люди эвакуированы, но часть команды осталась на борту, пытаясь решить вопрос буксировки.