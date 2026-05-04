Спасатели борются за жизнь медвежонка из вологодских лесов

Из Вологодчины в Центр спасения медвежат-сирот доставили медвежонка. Ветврачи борются за его жизнь. Путь в Центр для этого малыша был очень непростым…

В Вологде малыша медвежьим спасателям передал специалист Главного управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области.

"Как только мы открыли коробку, стало очевидно, что он находится в очень плохом состоянии и ему требуется экстренная помощь ветеринаров – медвежонок крайне истощен, обезвожен, весь в клещах, а на правом боку просматривалась рваная рана под слипшейся от крови шерстью. К тому же, медвежонок фантастически маленьких размеров для своего возраста, что существенно ухудшало его положение..."

Маршрут следования был моментально изменен, и вместо Центра в Тверской области медвежонка повезли, а точнее помчали, в Госпиталь Дикой Природы, что находится в Московской области.

Госпиталь Дикой Природы – это первый в России некоммерческий природоохранный проект, созданный ветеринарными врачами. "Наша главная цель - это организация единого, автономного центра для лечения и реабилитации диких животных, ветеринарного и научного сопровождения природоохранных программ, экологического просвещения. Работа такого центра, построенная на передовых научных технологиях, сможет внести большой вклад в дело сохранения живой природы нашей страны", - говорят о целях создания Госпиталя, его миссии, организаторы.

В Госпитале тяжелого пациента ждал Сергей Гершов с командой врачей.

"Дорога из Вологды до Госпиталя заняла около 7 часов. Надо сказать, что это были очень тревожные часы…" - признаются экспедиторы.

Видео с операции появилось ВКонтакте. Звереныш оказался девочкой - в комментариях даже предложили ей имя - Василиса.

Как выяснилось, на боку у нее рваная рана, возможно - от укуса собаки.

Кроме хирургического вмешательства врачам необходимо было исключить наличие внутренних повреждений и пневмонии.

"Медвежонку ввели наркоз, и доктора начали свое дело – четко, быстро, слажено. Рана обработана и зашита, рентген- и узи-диагностика, к счастью, не выявили внутренних повреждений, также исключили пневмонию. Вес медвежонка составил ВСЕГО 2,7 кг…" - сообщают сотрудники Центра.

После операции медвежонка поместили под капельницу – важно было восстановить водно-электролитный баланс, чтобы помочь животному восстановить силы и нормализовать работу внутренних органов.

Как сообщили врачи, после операции медвежка стала приходить в себя и даже немного поела. И это дает надежду, что она выправится.

Малышку привезли в Тверскую область, прогнозов пока там не дают, выполняют назначения и усиленно откармливают.

Медвежонок стал тринадцатым в Центре спасения. И все надеются, что число 13 - это счастливый номер…