Вологодские выпускники могут поступить в медвуз по целевому направлению

Вологодчина направляет выпускников в медицинские вузы.

Поступить в медицинский университет легче по целевому направлению. "Это отдельный конкурс, бесплатное обучение, гарантия трудоустройства и дополнительная стипендия", - сообщает региональный Минздрав.

По словам властей, сегодня в медицинских вузах России по целевому направлению от Вологодской области сегодня обучаются 1219 студентов, ещё 185 человек проходят подготовку в ординатуре.

В самой Вологде также есть медвуз - филиал Ярославского медицинского госуниверситета.