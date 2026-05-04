С 4 мая в Вологде ограничено движение на улице Мира в Вологде

В Вологде продолжается благоустройство центральной магистрали города – улицы Мира. Ремонт проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и при поддержке губернатора Георгия Филимонова. С 4 мая подрядчик приступил к работам на проезжей части.

Работы на улице Мира возобновились в конце марта. Подрядчик провел демонтаж старого покрытия, провел работы на ливневой канализации. Сейчас продолжается устройство бортовых камней и основания под тротуары. Вскоре рабочие приступят к асфальтированию проезжей части.

«При поддержке Губернатора продолжаем ремонт улицы Мира. С 4 мая подрядчик приступает к асфальтовым работам. Поэтому улица будет временно перекрыта. Чтобы минимизировать неудобства для водителей, ограничение движения будет вводиться поэтапно. С 4 по 15 мая рабочие будут трудиться на участке от улицы Сергея Орлова до улицы Козлёнской. С 16 по 25 мая – на участке от проспекта Победы до улицы Герцена. Объезд места ремонта возможен по смежным улицам. Для общественного транспорта разработаны альтернативные маршруты. Прошу автомобилистов отнестись с пониманием. Ограничения могут быть сняты раньше обозначенных сроков, все зависит от темпов работ. Ремонт улицы Мира – часть подготовки Вологды к празднованию 880-летия», – прокомментировал Глава Вологды Сергей Жестянников.

Для стабилизации дорожной обстановки в центре Вологды вновь заработает светофор на съезде с Октябрьского моста. При движении через переправу из Заречья автомобилистам вновь будет разрешен поворот налево. Ранее левый поворот на этом участке был доступен только общественному транспорту.

Левый поворот при съезде с Октябрьского моста позволит автомобилистам объехать ремонтируемый участок улицы Мира через улицу Сергея Орлова, площадь Возрождения и улицу Марии Ульяновой. Также объехать ремонтируемый участок улицы Мира можно будет через Торговую площадь, проспект Победы и улицу Мальцева.

На время ограничения на улице Мира маршруты городского общественного транспорта изменятся следующим образом:

- автобусы маршрута № 4 в направлении остановочного пункта «Дальняя» проследуют по улицам Мира – Октябрьская – Мальцева – Торговая площадь – Сергея Орлова – далее по маршруту;

- автобусы маршрута № 7 в направлении остановочного пункта «Берег» проследуют по улицам Мира – Козлёнская – Марии Ульяновой – площадь Возрождения – Лермонтова – Сергея Орлова – далее по маршруту. В направлении остановочного пункта «Евковская» – по улицам проспект Победы – Мальцева – Октябрьская – Мира – далее по маршруту;

- автобусы маршрутов № 9 и 36 в направлении заречной части города проследуют по улицам Герцена – Предтеченская – Козлёнская – Марии Ульяновой – площадь Возрождения – Лермонтова – Сергея Орлова – далее по маршруту;

- автобусы маршрута № 11 в направлении остановочного пункта «Ботанический сад» проследуют по улицам Мира – Козлёнская – Марии Ульяновой– площадь Возрождения – Лермонтова – Сергея Орлова – далее по маршруту. В направлении остановочного пункта «Осаново» – по улицам проспект Победы – Мальцева– Октябрьская– Мира – далее по маршруту;

- автобусы маршрутов № 4В, 14, 23 и 28 будут курсировать по улицам Мира – Октябрьская – Мальцева – Торговая площадь – Сергея Орлова – далее по маршруту;

- автобусы маршрута № 27 в направлении остановочного пункта «Берег» проследуют по улицам Герцена – Предтеченская – Козлёнская – Марии Ульяновой – площадь Возрождения – Лермонтова – Сергея Орлова – далее по маршруту.

Напомним, что также в этом году предстоит завершить ремонт улицы Конева, обновить ул. Чернышевского, часть Советского проспекта, участки улиц Лермонтова, Сергея Орлова и Петрозаводской. Работы являются частью Народной программы партии «Единая Россия» и ведутся в рамках программы Губернатора «Стратегия 2.0».