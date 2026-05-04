Пробеги, посвященные Дню Победы, пройдут 9 мам

Старт и финиш в Вологде - в Октябрьском сквере.

Пробег по памятным местам Великой Отечественной войны пройдёт в трёх городах Вологодчины - в Вологде, Череповце и Соколе.

Спортивные мероприятия в рамках Всероссийской акции «Огонь памяти». Их организуют региональный исполком Народного фронта совместно с Вологодским спортивным союзом.

Программа акции: - 6 мая в 18:00 в Вологде. Старт от мемориала «Побег из Ада» (Октябрьский сквер). Спортсмены пробегут более 6 километров.

- 7 мая в 18:00 в Соколе – Стела работникам СКБК, погибшим в ВОВ (Аллея Воинской славы возле стадиона Сухонский);

- 8 мая в 17:30 в Череповце – Вечный огонь.

В каждом городе участники вместе с организаторами возложат цветы и оставят частицы «Огня памяти» у мемориалов. Лампады привезут с Могилы Неизвестного Солдата из Москвы.

Завершатся акции праздничными концертными программами. Принять участие могут все желающие. Подробнее — в сообществе Вологодского спортивного союза.