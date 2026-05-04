Под Вологдой в ДТП погибли люди

Под Вологдой в автоаварии погибли люди. Авария произошла вечером 3 мая. Около половины десятого в воскресенье на трассе «Вологда — Ростилово» Форд протаранил Фольксваген.

Водитель «Форда Фокус» двигался со стороны Вологды, он выехал на обочину и иномарку занесло, она выскочила на встречную полосу. Там машина врезалась в «Фольксваген Поло», рассказали в пресс-службе областного УМВД. Это произошло на шестом километре дороги - у поворота на Лисицынский карьер.

В результате столкновения погиб предполагаемый виновник ДТП и пассажирка второй легковушки — 60-летняя женщина, ехавшая на переднем сиденье. 58-летнего водителя «Поло» попытались доставить в больницу, но он скончался по пути в медучреждение