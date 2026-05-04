Дизайнеры предложили эскизы велопарковок для Вологды

В Вологде появятся велопарковки. А на общественных пространствах оборудуют фотозоны. Об этом сообщил глава города Сергей Жестянников. Новые велопарковки разместят возле школ, на территории общественных пространств и около магазинов.

«На встрече с представителями компании «Нацпро-Дизайн» обсудили дизайн новых велопарковок. Также рассмотрели предложения других архитекторов и дизайнеров. Сейчас прорабатываем концепцию велопарковок и места их размещения. В оформление будет внедрён наш вологодский дизайн-код. Такие парковки органично впишутся в облик города Вологды и будут не только функциональными, но и стильными», — уточнил он.

«Также разработан дизайн стендов-фотозон, планируем установить их на общественных пространствах, которые ремонтируем в этом сезоне», — заявил городской глава.