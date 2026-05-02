В преддверии 9 Мая вологжанам покажут военные фильмы бесплатно

Фото: кадр из фильма.

В Вологде военные фильмы покажут всем желающим. Показы пройдут в преддверии Дня Победы - 6,7, 8 и 9 мая. Вход будет бесплатный.

Кинопоказы организуют в кинотеатре «Ленком». Вологжане могут посмотреть 4 известных советских фильма, которые вышли в прокат с 1959 по 1984 годы. Искренние, глубокие картины о войне и человеческих судьбах.

6 мая — «В бой идут одни старики»;

7 мая — «Баллада о солдате»;

8 мая — «Служили два товарища»;

9 мая — «Судьба человека».

Начало всех сеансов — в 10:00, вход свободный.

Приходите с близкими, чтобы вместе вспомнить, прочувствовать и сохранить связь поколений.