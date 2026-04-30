Череповчанам предлагают помочь в мониторинге качестве воздуха

В Череповце запускают инициативу по расширению общественного мониторинга окружающей среды.

Горожане могут получить бесплатно датчики, фиксирующие наличие в воздухе паров аммиака и серной кислоты. Как сообщили в городской инспекции по охране окружающей среды, присоединиться к инициативе смогут все желающие. Для этого необходимо оставить заявку через сообщество проекта «Дыши, Череповец» в социальной сети.

Проект направлен на создание распределённой сети наблюдения. Датчики могут устанавливаться прямо в жилых помещениях — например, на окнах или балконах.

На данный момент в городе уже функционируют шесть стационарных постов наблюдения, где ведётся контроль по 28 различным видам загрязняющих веществ. Новый этап проекта позволит значительно расширить охват мониторинга за счёт участия самих жителей.