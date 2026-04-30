На Вологодчину идет южный антициклон

В апреле выпало две нормы осадков, и не всегда это был дождь.

На Вологодчину надвигается южный антициклон. В ночь на 1 мая еще возможен снег, температура составит до -6 градусов. Но днём уже без осадков, а воздух прогреется до +13 градусов.

А с субботы ожидаются только плюсовые температуры.

Днем 2 мая вероятен небольшой дождь, но начнется стремительное потепление. После полудня на градусниках можно будет увидеть до 20 градусов выше нуля, рассказали в ЦГМС.

Ночь на 3 мая будет теплой — до +8 градусов. В воскресенье ожидается до +21 градуса. Существенных осадков синоптики не обещают, но усилится ветер.

По предварительным данным, на следующей неделе теплая погода сохранится.