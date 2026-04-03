Вологжане добились возврата более 3 миллионов рублей за проект с карельских чиновников

Вологодская компания «Перспектива» добилась в суде выплаты более 3,3 миллиона рублей от госучреждения Карелии. Суды состоялись из-за контракта на разработку проекта для больницы в городе Лахденпохья. Арбитражный суд Карелии обязал «Дирекцию по строительству объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры республики Карелия» перечислить эти средства в пользу подрядчика из Вологды.

Контракт между сторонами был заключён в 2022 году. По его условиям «Перспектива» должна была подготовить проектную документацию для строительства больницы в Лахденпохье, расположенном на северо-западном берегу Ладожского озера.

Положительное заключение госэкспертизы на проект удалось получить только в 2025 году и заказчик решил взыскать с подрядчика неустойку и удержал 3,3 миллиона рублей.

Однако суд установил, что у исполнителя были причины для сдвига сроков: карельская дирекция вовремя не передала компании ряд необходимых документов, а часть материалов вообще отсутствовала.

Нужную документацию подрядчик получил лишь в ноябре 2024 года, это и повлияло на сроки исполнения обязательств.

Суд в итоге встал на сторону вологодской компании и постановил вернуть удержанную сумму.

При этом само строительство больницы в Лахденпохье, на которое из федерального бюджета предусмотрено 1,3 миллиарда рублей, рассчитывают начать в этом году и завершить к 2028-му.