Череповецкий ХК «Северсталь» ушел с 0:3 и по буллитам обыграл «Магнитку»

Фото: ХК «Северсталь».

В Череповце первый раз за сезон встретилась «Северсталь» с магнитогорским «Металлургом». Интересно, что «Магниткой» руководит тренерский штаб Разин – Михалкевич – Трубачев, стоявший в прошлом сезоне у руля «Северстали».

К шестой минуте гости набрали 0:3 в свою пользу. Вторая половина встречи прошла под диктовку череповчан. Удалось сократить отставание до минимума – 2:3.

А в заключительной двадцатиминутке Данил Аймурзин, получив пас от Даниила Вовченко, отправил в ворота команды Андрея Разина третью шайбу – 3:3. На 50-й минуте «Северсталь», к радости зрителей, вышла вперед – отличился Никита Седов. По баллу получили Адам Лишка и Тимофей Давыдов. Казалось счет 4:3 в пользу «желто-черных» окажется победным, но за 3 минуты до финального свистка «Магнитка» поймала «Северсталь» на контратаке – 4:4.

На последних секундах основного времени поединка Андрей Разин все что думал о работе судейской бригады и получил 2 минуты штрафа.

Овертайм не выявил победителя. В буллитной серии бросок Кирилла Пилипенко принес победу череповецкой команде 5:4 Б (0:3, 2:0, 2:1, 0:0, 1:0).