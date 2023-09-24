Фото: Вологда РФ

Мэр Вологды Сергей Воропанов поздравил машиностроителей областной столицы с профессиональным праздником.

"Машиностроение традиционно является важнейшей частью российской экономики, одним из драйверов ее развития. В этой отрасли заложены значительные технологические и экспортные возможности. И одну из ведущих ролей в экономике нашего города также играет машиностроительный комплекс. На территории Вологды зарегистрировано 395 субъектов машиностроения и металлообработки. Особые слова признательности ветеранам отрасли, тем, кто обеспечил преемственность традиций и передал свой опыт и мастерство молодежи. Благодарю вас за весомый вклад в процветание и благополучие родного города. В этот день желаю вам, уважаемые машиностроители, успешной реализации всех профессиональных планов и проектов. Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия во всем!", - написал сити-менеджер в соцсетях.