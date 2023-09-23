Олег Кувшинников поздравил вологжан с 86-летием региона

Кадр со страницы губернатора

В Вологодской области в субботу, 23 сентября, празднуется День образования региона. Вологжан поздравил с праздником губернатор Олег Кувшинников.

«Поздравляю земляков с 86-летием образования Вологодской области. История не стоит на месте, и мы с вами ежедневно её создаем. Вместе преодолеваем преграды и трудности. Уверенно держим курс на траекторию роста во всех отраслях. Открываем музеи, заводы, школы. Мы — наследники великого народа. У нас героическое прошлое и надежное будущее. С праздником, дорогие вологжане!» — написал на своей странице глава региона

В составе региона насчитывается 75 муниципальных образований: два городских округа – Вологда и Череповец, 20 муниципальных округов, 6 муниципальных районов, 47 городских и сельских поселений.

Вологодчина занимает уникальное местоположение между двумя крупнейшими городами – Москвой и Санкт-Петербургом. Регион славится культурой, богатой архитектурой, народными промыслами. Вологодское масло и кружево знают во всём мире. Регион знаменит Вотчиной Деда Мороза в Великом Устюге, Кирилло-Белозерским, Спасо-Прилуцким и Ферапонтовым монастырями, Вологодским кремлём, множеством древних православных храмов. Главные природные достопримечательности – парк «Русский Север» и геологическое обнажение Опоки.