В Вологде показали губернаторов начиная с XVIII века

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В областной столице в Губернаторском доме открылась выставка художественных портретов глав Вологодской губернии. Мероприятие приурочено к 86-летию образования Вологодской области, которая ведет официальный отсчет своей истории с советского периода, с 1937 года.

«Это живые, волнующие экспрессивные образы. При взгляде на эти картины история становится близкой, трепетной, задевающей за живое», — пояснила искусствовед Светлана Корбакова.

На выставке представлены портреты губернаторов, которые руководили регионом со второй половины XVIII века. 8 из 11 выставленных портретов созданы народным художником России Владимиром Корбаковым, считающим себя мастером исторической школы живописи.

Художник создал портреты вологодских губернаторов второй половины XVIII — начала XX века Алексея Мельгунова, Петра Мезенцева, Евгения Кашкина, Петра Лопухина и Виктора Лопухина, Александра Мусина-Пушкина, Леонида Князева и Алексея Хвостова.

Портрета действующего губернатора Олега Кувшинникова на выставке нет.