Валентина Матвиенко поздравила жителей Вологодчины с Днем образования региона

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вологодская область отмечает в субботу, 23 сентября, День образования региона. К поздравлениям присоединилась и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В письме на имя Губернатора Олега Кувшинникова чиновница отметила: «Вологодская область является важнейшим индустриальным центром нашего государства, активно участвует в решении общенациональных задач».

По словам Валентины Матвиенко, выпускаемая продукция ведущих вологодских предприятий металлургии и химической отрасли получила широкое признание и пользуется спросом на мировых рынках. Значительных успехов регион достиг в лесопромышленном комплексе, машиностроении, текстильном производстве, туризме.

«Уверена, что Вологодская область продолжит укреплять и эффективно реализовывать свой потенциал, будет динамично и последовательно развиваться, - подчеркнула Валентина Матвиенко. – Желаю воплощения намеченных планов, добра и благополучия».