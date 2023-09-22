Владимир Путин поздравил вологжан с пуском крупнейшего в стране фанерного производства

Под Вологдой начал работу крупнейший в стране фанерный завод. Его мощность - 180 тыс. куб., а инвестиции составили 12,5 млрд рублей Он построен в поселке Вохтога Грязовецкого района. Приветствие вологжанам прислал Владимир Путин.

"Это большое, значимое для Вологодской области событие. Убедительное свидетельство реальных возможностей российских регионов привлекать серьезные инвестиции, воплощать в жизнь масштабные высокотехнологичные проекты, направленные на эффективное развитие лесного комплекса, отечественной промышленности в целом, решение приоритетных задач экологической повестки дня", - говорится в приветствии главы государства.

Как стало известно, инвестиции в проект составили 12,5 млрд рублей, из которых 490 млн рублей предоставил Фонд развития промышленности в виде льготного займа по программе "Проекты развития". Предприятие является самым крупным в РФ фанерным производством. Территория - почти 30 га, производственные площади - 45 тыс. кв. м. Производство выстроено по безотходному принципу. Технологическую щепу будет потреблять соседнее предприятие "Вохтогалесдрев", пыль и опилки пойдут в топливные брикеты, а отходы, не подлежащие переработке (например, ил, накапливающийся в бассейнах), планируется сжигать в котельной для снабжения теплом технологических потребителей.

На производстве применен искусственный интеллект и машинное зрение для максимальной эффективности. Завод будет производить фанеру от классических форматов до нестандартных, которые мало кто делает в мире. Поставки пойдут в регионы России и десятки стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, СНГ