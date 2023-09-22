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НовостиОбщество22 сентября 2023 12:17

В Череповце на Александровской набережной установлена 31 камера

Иван Чухнин

Не поскупились: в Череповце на Александровской набережной установили 31 видеокамеру. И это - на участке от Соборной горки до улицы Горького. Напомним, всего в Череповце установлено порядка 400 видеокамер.

По ним будут контролировать не только набережную, но и детскую площадку, и дорожку со скамейками, и входные группы. сейчас ведутся работы по подключению. На это потребуется около двух недель. «Также прокладывается резерв труб, - пояснил директор управления капстроительства и ремонтов Сергей Громов. -Под будущее музыкальное сопровождение. В будущем на набережной появится приятная спокойная музыка, под которую люди будут гулять вдоль реки. Сроки, формат музыкального сопровождения еще в проработке. После всех работ газон на набережной будет восстановлен».