В Вологодской области арестовали поджигателя шиномонтажа

Мужчина сжег шиномонтаж, его задержали. В Кичменгском Городке поджигателя арестован судом на два месяца.

Шиномонтаж находился в деревне Подол на улице Карачева. 18 сентября он сгорел. Как установили правоохранители, к преступлению причастен 23-летний местный житель. Выяснилось, что он поджег из хулиганских побуждений с помощью двух бутылок бензина. Общий ущерб владелец здания оценил почти в 1,2 млн рублей.

Молодой человек ранее был судим, он не имеет постоянного дохода и постоянного места жительства. Кроме того, а в марте 2022 года он, находясь под следствием, скрылся от следствия. Так что находился в федеральном розыске.

Суд решил, что на время расследования он должен находиться под арестом.