В Череповце за сезон построили 51 веранду в 14 детских садах

В Череповце в детских садах за сезон построили в этом году 51 веранду. Новые навесы появились в 14 дошкольных учреждениях. Это только начало - за три года удалось обновить 195 теневых навесов, замены требуют еще 300 конструкций.

«Самый главный результат строительства – прогулки вне зависимости от погоды. Теперь в дождь нет смысла сидеть в помещении и грустно смотреть в окно. Новая веранда способна принять всех детей и надежно укрыть их от непогоды», – отметил на своей странице в соцсети ВКонтакте мэр Череповца Вадим Германов.

По его словам, городская программа «Новая веранда» будет работать до тех пор, пока в детских садах не останется ни одной ветхой конструкции.