На родине Деда Музея музейщики борются с голубями

-

На Родине Деда Мороза музейщики выступили против голубей: они предложили запретить кормить голубей в центре Великого Устюга. Сотрудники музея-заповедника хотят выйти с инициативой к администрации города о запрете на кормежку голубей. Голуби портят фасады исторических зданий. А улететь с мест, где их постоянно подкармливают местные жители, птиц не заставишь, сообщает портал Ньюс Во.

"Мы о летучих вредителях и доме Аленёвых (Поповых, Чебаевских) — поражающем красотой здании постройки XIX века. Это самый ранний для Великого Устюга образец ампирного дома. Удивительно убранство его фасадов: трёхчетвертные спаренные колонны, тематические барельефы и объёмные лепные маски. Это без преувеличения гордость Великого Устюга. Благодаря огромному объёму проведённых реставрационных работ удалось сохранить облик здания в его исторической окраске. Но. Ампир XIX века полюбили и голуби. Они не покидают насиженных мест на кровле и отливах окон. Птиц можно понять. Сердобольные горожане регулярно подкармливают их хлебом и семечками", - пишут сотрудники музея.

Для музейщиков следы жизнедеятельности голубей - нож по сердцу. Тротуары у дома Аленёвых, фасады и окна здания - все в птичьем помёте, который, как известно, разъедает камень. А стены памятника архитектуры, которые представляют историческую и художественную ценность.

Они считают, что достаточно кормление перенести из центра Великого Устюга:

quot;Голуби от этого не пострадают. Они найдут пропитание. А вот здание, равно как и другие памятники архитектуры города, это поможет спасти. Музей-заповедник готов выйти с инициативой о внесении изменений в правила благоустройства, действующие на территории округа, с просьбой утвердить запрет на кормление птиц в исторической части города".

Сотрудники провели опрос горожан. 87% горожан идею сотрудников музея поддерживают.

По той же причине - голуби портят облик городов. Например, запрет на кормление голубей в Лондоне введён в 2003 году. За нарушение положен штраф в размере до 100 фунтов стерлингов. В Венеции птиц запретили прикармливать в 2008 году. На площади Сан-Марко их огромное количество. Птичий помёт и загрязнения приносят администрации множество проблем, а венецианцы платят дополнительный налог на работы по очищению города от последствий голубиного нашествия. Один из крупнейших штрафов введён в Германии. За нарушение закона придётся выложить сумму до 500 евро.