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НовостиПроисшествия21 сентября 2023 19:55

Вологжанин курил в постели и погиб

Мужчина сгорел в пожаре в собственном доме
Евдокия САХАРОВА

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Жителя села Анненский Мост Вытегорского района постигла страшная участь. Его соседям повезло чуть больше. В час ночи 21 сентября загорелся 4-кварирный деревянный дом на Советском проспекте. Подробности сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской область.

На момент прибытия пожарных два жильца дома успели самостоятельно эвакуироваться. Ликвидировать возгорание удалось только к 7 часам утра. Площадь пожара составила 120 кв.м.. Здание было полностью уничтожено стихией.

На месте ЧП спасатели обнаружили тело 58-летнего мужчины, он проживал в одной из квартир дома. Пожарные предположили, что погибший неосторожно покурил.