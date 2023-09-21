Жителям Вологды предлагают предоставить свои стены для искусства

Мэр Вологды обратился с предложением к жителям областной столицы. Вологжанам предлагается поделиться стенами их домов. Все ради искусства!
На этих стенах может появиться рисунок - мурал. Об этом сообщил Сергей Воропанов в соцсети.
Сити-менеджер пригласил вологжан поучаствовать в стрит-арт фестивале "Палисад".
«Можно просто предложить стену, которую райтеры страны преобразят в июне 2024 года. Присылайте адрес и фото объекта по ссылке», — написал он на своей официальной странице.
В комментариях вологжане назвали уже десятки домов, которые, по их мнению, должны быть разрисованы художниками.