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НовостиОбщество21 сентября 2023 19:35

Жителям Вологды предлагают предоставить свои стены для искусства

В июне следующего года пройдет стрит-арт фестиваль
Евдокия САХАРОВА

Мэр Вологды обратился с предложением к жителям областной столицы. Вологжанам предлагается поделиться стенами их домов. Все ради искусства!

На этих стенах может появиться рисунок - мурал. Об этом сообщил Сергей Воропанов в соцсети.

Сити-менеджер пригласил вологжан поучаствовать в стрит-арт фестивале "Палисад".

«Можно просто предложить стену, которую райтеры страны преобразят в июне 2024 года. Присылайте адрес и фото объекта по ссылке», — написал он на своей официальной странице.

В комментариях вологжане назвали уже десятки домов, которые, по их мнению, должны быть разрисованы художниками.