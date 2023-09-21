В Черепове появится Совет родителей школьников и дошкольников

В городе металлургов планируют создать Совет родителей. Туда войдут представители детских садов и школ от всех 26 городских округов. Общественную структуру представили на заседании

20 сентября в детсаду № 39.

Членам Городского общественного совета рассказали о ситуации в системе образования, о строительстве новой школы и детсада.

«Будем координировать деятельность родительских комитетов в школах, консультировать родителей, помогать в выработке основных направлений развития образовательных учреждений, рассматривать конфликтные ситуации, контролировать образовательный процесс», — сообщила зампредседатель Совета родителей Череповца Алена Виноградова.

Следующее заседание Совета родителей ожидается в понедельник 25 сентября.

«Часто некоторые родители неправильно формулируют запросы к образовательным учреждениям, не всегда понимают внутренние распорядки или проблемы школ и детских садов. Совет должен стать мостиком между родителями и школами, помогать и тем, и другим», — отметил зампредседателя Городского общественного совета Евгений Смирнов.