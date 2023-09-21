Жители Череповца на практике оценили новый элекробус

Мэр Череповца поделился итогами использования нового бесплатного общественного транспорта в соцсети. Вадим Германов отметил, что испытание прошло успешно.

Город планирует закупить собственные электробусы, заявка на софинансирование уже подана. Всё зависит от наличия средств в федеральном бюджете. Транспорт должны будут закупить по программе «Развитие электротранспорта в городах России».

«Пассажиры отметили широкие проходы, большое количество сидений и интерьерную светодиодную подсветку салона. Водителям понравилась хорошая динамика, почти легковая управляемость и плавный "троллейбусный" разгон. Электробус гораздо дешевле в эксплуатации, а еще у него нулевые выбросы в атмосферу: выхлопной трубы здесь просто нет», – заметил Вадим Германов.

Тест-драйв электробуса начался в конце августа. Он работает на городских маршрутах Автоколонны № 1456. Прокатиться на электробусе можно успеть еще 21 и 22 сентября.