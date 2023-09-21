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НовостиОбщество21 сентября 2023 15:13

В Череповце спустили со стапелей на воду восьмую баржу

Она изготовлена из отечественных материалов
Иван Чухнин
Фото: Шексна Шиппинг. Цифровая судоходная компания. ВКонтакте.

Фото: Шексна Шиппинг. Цифровая судоходная компания. ВКонтакте.

В Череповце судостроительный завод спустил на воду восьмую баржу. Судно на 100% построено из отечественных материалов и комплектующих. Грузоподъемность баржи составляет 600 тонн.

Об этом сообщает заказчик судна - «Шексна Шиппинг» на странице «ВКонтакте». Баржа предназначена для перевозки зерна, строительных материалов, леса, пиломатериалов, металлопроката. Длина судна — 47 м, ширина — 8,44 м.

На стапелях завода продолжается строительство еще нескольких барж. На изготовление одного такого судна требуется 3-4 месяца. В перспективе на Череповецком судостроительном заводе будут строить до 10-12 барж в год, а также буксиры-толкачи.