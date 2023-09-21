На Вологодчине замедлился рост стоимости железнодорожных билетов

Вологодский Центробанк обнародовал аналитику: что повлияло на динамику инфляции. Инфляция в регионе в августе составила 5,2%. При этом в июле показатель инфляции в регионе составил 4,8%. Такие данные со ссылкой на Вологдастат приводит Вологодское отделение Северо-Западного ГК Центробанка РФ. При этом инфляция в августе практически соответствует уровню роста цен в целом по стране. Основная причина инфляции - ослабление рубля и рост потребительской активности. Так, повысился темп прироста цен на легковые автомобили, замедлилось снижение цен на смартфоны и телевизоры.

Ускорился рост цен на огурцы - так как снизилось предложение, а импортные семена стали значительно дороже. На рост стоимости мяса куры и свинины также сказалось удорожание зарубежных кормовых добавок и оборудования. «Вместе с тем годовой темп прироста цен в сфере услуг в августе снизился. Основной вклад в динамику внесло замедление роста цен на услуги пассажирского транспорта. Путешествие по железной дороге стало дешевле благодаря назначению дополнительных поездов по ряду маршрутов», - также пояснили в региональной пресс-службе регулятора. https://vo.rbc.ru/vo/20/09/2023/650adef49a79470ea0ea90a4?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop