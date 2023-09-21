130 вологжан получат выплату - 50 тысяч рублей

Почти 130 вологжан получат единовременную выплату по указу президента - 50 000 рублей.

Она полагается всем вологжанам, которые имеют статус защитника или жителя блокадного Ленинграда. Выплаты будут произведены в конце этого года к 80-летнему юбилея освобождения города.

Как сообщает Социальный фонд, на Вологодчине проживают 6 ветеранов Великой Отечественной войны, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», а также 125 вологжан, получившие знак «Житель блокадного Ленинграда».

Выплата поступит в декабре 2023 года и январе 2024 года на счета получателей автоматически, сообщает ведомство.