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НовостиПроисшествия21 сентября 2023 9:25

В Харовске из-за фильтра сгорел восьмиквартирный жилой дом

Люди остались без крыши над головой
Иван Чухнин

В Харовске сгорел двухэтажный двухквартирный дом. О пожаре в одной из квартир деревянного дома на улице Заболотной стало известно в половине третьего ночи.

Люди стали срочно эвакуироваться. Шестеро жильцов двухэтажного восьмиквартирного дома успели выбежать на улицу до прибытия пожарных. В ликвидации огня участвовало 10 пожарных и пять единиц спецтехники. Но дом сгорел полностью вместе с имуществом жильцов.

Выгорело 120 квадратных метров.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Вологодской области сообщили, что хозяин одной из квартир, похоже, перегрузил сетевой фильтр, включив несколько приборов. Из-за перегрузки фильтр загорелся, огонь распространился по деревянному строению.