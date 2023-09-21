Вологодский беспризорник кот Вася стал жителем Петербурга

Вологодский беспризорник Вася теперь живёт в петербургской семье.

Аркадий Михайлович, известный жителям России по своему Youtube-блогу «Кошки Михалыча», приютил бездомного кота из Верховажья.

В начале сентября житель Питера и его семья отдыхали в Верховажском округе. К ним прибился серый кот, которого назвали Васей. Его кормили и гладили, лечили ему уши и позволяли спать в тёплой бане. Хозяев у Василия, похоже, не было. Так что прибившийся кот уехал в Питер.

Вологжанин Вася сменил прописку и стал 37-м котом Михалыча.