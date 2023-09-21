Молодой человек пытался передать в вологодское СИЗО четыре телефона в пластиковой бутылке

У СИЗО поймали молодого человека, который пытался передать телефоны. Ему

грозит штраф до 5000 рублей

Около вологодского следственного изолятора №2 задержан 23-летний молодой человек. Он пытался в пластиковой бутылке забросить на режимную территорию несколько мобильных телефонов. Как сообщает пресс-служба ФСИН, «В изъятом свертке обнаружены 4 сотовых телефона, 3 USB-кабеля, адаптер для зарядки, флеш карта. Все это было упаковано в пластиковую бутылку, которую пытался перебросить злоумышленник на режимную территорию».

Однако попытка незаконной передачи была пресечена сотрудником отдела охраны и кинологом СИЗО.

На задержанного гражданина составлен административный протокол, молодому человеку грозит штраф 5000 рублей.