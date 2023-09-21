В Череповце в музей превратят водонапорную башню

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В Череповце информационно-выставочный центр откроется в помещениях водонапорной башни на улице Ленина. Он получит название "Источник жизни" и будет посвящен развитию системы водопровода в нашем городе. Здесь можно будет трогать экспонаты руками, крутить задвижки, проводить опыты и узнать много интересного. Музейщики надеются, что это особенно понравится школьникам и поможет им изучить и историю, и физику.

Водонапорная башня в Череповце построена в 1915 году в стиле псевдоготики и неоренессанса. Долгое время она являлась самым высоким зданием в городе. Внутри находился бак емкостью 10 тысяч ведер воды, он создавал напор для уличных колонок городского водопровода длиной 3,6 километра.

"Мы уверены, что знаковое историческое здание лучше всего подойдет для того, что рассказать череповчанам историю. Новый информационно-выставочный центр откроется здесь до конца этого года", - сообщил мэр Вадим Германов.