Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 сентября 2023 6:43

В зоне СВО погиб Алексей Коноплев из Вологодской области

У него остались дети
Иван Чухнин
Фото: "Сельская правда" ВКонтакте.

Фото: "Сельская правда" ВКонтакте.

Похоронка из зоны СВО пришла на Вологодчину. В ходе проведения спецоперации погиб контрактник Алексей Коноплев из Грязовецкого округа. Ему было 34 года. Об этом сообщает издание «Сельская правда».

Алексей Коноплев родился в деревне Юрово, учился в Юровской школе. Алексей - многодетный отец. Он служил по контракту в гвардейской танковой дивизии. Погиб 16 сентября.

«Память об Алексее навсегда останется в наших сердцах, он будет примером героизма и мужества. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего, вся грязовецкая земля скорбит вместе с вами», - соболезнует издание «Сельская правда».