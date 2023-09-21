В зоне СВО погиб Алексей Коноплев из Вологодской области

Фото: "Сельская правда" ВКонтакте.

Похоронка из зоны СВО пришла на Вологодчину. В ходе проведения спецоперации погиб контрактник Алексей Коноплев из Грязовецкого округа. Ему было 34 года. Об этом сообщает издание «Сельская правда».

Алексей Коноплев родился в деревне Юрово, учился в Юровской школе. Алексей - многодетный отец. Он служил по контракту в гвардейской танковой дивизии. Погиб 16 сентября.

«Память об Алексее навсегда останется в наших сердцах, он будет примером героизма и мужества. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего, вся грязовецкая земля скорбит вместе с вами», - соболезнует издание «Сельская правда».