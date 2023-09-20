Глава Вологодского округа рассказал о ситуации с сальмонеллезом в Майской школе

Глава Вологодского округа Сергей Жестянников сообщил об обстановка в Майской школе. По его мнению, ситуация стабилизируется. А вот у родителей другое мнение. "К сожалению, у шести учеников был подтвержден диагноз сальмонеллез. Дети проходят лечение, идут на поправку. Продолжается расследование по выявлению очага заражения. Подтверждения, что это мог быть школьный пищеблок – нет", - отметил глава округа.

Родители же его словам не верят. "Не знаю кто идёт на поправку, лично у моей никаких улучшений!!! И как это не столовая виновата, ученики разных классов у которых подтверждён диагноз, втихаря от всей школы где то сырую курицу жрали?! Опять верха молодцы, рука руку моет!!! А дети дураки руки не моют... Ужас", - пишет в соцсети вологжанка.

Отмечается, что в Майской школе до конца этой недели введено дистанционное обучение. Проведена дезинфекция и промывка внутренней водопроводной сети с последующим взятием проб. На пищеблоке проведены противоэпидемические мероприятия, все сотрудники столовой допущены к работе. К обычному формату обучения школа вернется 25 сентября. При этом от переболевших школьников потребуют справки. На входе в школу будет организовано дежурство медиков.

Местная жительница подняла в соцсети вопрос о ситуации в поселке: "Вам не кажется, что Майский стал какой-то аномальной зоной? Куда не посмотри проблемы: учителей нет, педиатров и терапевтов нет, бесконечные прорывы и утечки. То канализация во всём посёлке стоит, то водопровод прорвало, то отопления нет. Зима на носу, в котельной один котёл нормальный. Дороги перерыты, дожди начнутся грязь месить будем. У детского сада яма третью неделю вырыта, все ограждения уже слетели".