Вологодские бюджетники сдали нормативы ГТО

Фото: Правительство Вологодской области

В Вологде на стадионе «Витязь» прошел спортивный фестиваль ГТО «Одна страна – одна команда». 125 человек в возрасте от 25 до 49 лет сдавали нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом сообщила пресс-служба Правительства Вологодской области.

Госслужащие, сотрудники государственных учреждений и предприятий в возрасте бегали на дистанции 60, 1000 и 3000 метров, выполняли упор лёжа на полу, наклоны вперёд из положения стоя, подтягивания из виса на низкой перекладине и другие упражнения.

Вологодский комплекс ГТО развивается: за 9 лет на платформе ГТО зарегистрировались более 90 тысяч вологжан, более 70 тысяч приступили к сдаче нормативов, каждый второй выполнил их на знак отличия.