Вологодским родителям рассказали о незаконности поборов в учреждениях образования

Департамент образования региона ответил на вопросы родителей о незаконных денежных сборах в детских садах, школах, организациях дополнительного образования, а также в профессиональных образовательных организациях. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Вологодской области.

На горячей линии вологжан волновали вопросы, связанные с поборами на канцелярские товары, туалетную бумагу, мыло, игрушки, питание в детском саду, а также сбор денег на организацию выступлений в учреждении допобразования и на компенсацию затрат учителю за услуги интернета.

В соответствии с утвержденными нормами и нормативами образовательная организация сама обязана решать вопросы с обеспечением канцтоварами и средствами гигиены. Оплата Интернета осуществляется из федерального бюджета.

«Помощь и пожертвования родителей носят строго добровольный характер. Никто не может обязать вас делать взносы на основании коллективного решения администрации, педагогов, родительских комитетов или попечительских советов», – пояснил начальник управления контроля и надзора в сфере образования областного Департамента Василий Горбунов.

Если родители решают оказать добровольную денежную помощь, средства можно перечислить только на расчетный счет школы или детсада. Администрация и сотрудники образовательной организации не вправе принимать от родителей наличные деньги, а также требовать документ, подтверждающий зачисление средств на расчетный счет.