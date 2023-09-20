В ВГПУ проходит научно-практическая конференция «Математика в современном мире»

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В Вологодском госуниверситете до 23 сентября будет длиться научно-практическая конференция «Математика в современном мире». Мероприятие посвящено 160-летию со дня рождения выдающегося российского математика Дмитрия Граве.

В конференции принимают участие более 80 ученых из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Кирова, Ярославля и Нижнего Новгорода.

В первый день научного форума участники стали слушателями трёх тематических секций: «Теория полугрупп и групп, теория колец и дискретная математика», «Алгебраическая геометрия и теория чисел» и «Дифференциальные уравнения, теория функций, математические модели в естественных и социально-экономических науках».

Второй день посвятили вкладу выдающихся российских ученых Дмитрия Граве и Андрея Колмогорова в математическую науку.

Организатором выступили Вологодский госуниверситет и Математический институт им. В.А. Стеклова РАН.