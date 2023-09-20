Пьяного школьника нашли во дворе в Шексне и госпитализировали

В Шексне найден пьяный ребенок, он доставлен в больницу. Алкоголь мальчику купила отзывчивая женщина. Подробности сообщает прокуратура области.

В Шексне была проведена проверка по факту отравления 9-летнего подростка алкоголем. Пьяного школьника обнаружили в одном из дворов райцентра 3 июля, он был доставлен в ЦРБ.

Проверка показала, что несовершеннолетний подошел к продуктовому магазину и попросил незнакомую ему женщину купить две бутылки слабоалкогольного напитка. Согласившись купить спиртное, женщина приобрела и передала алкогольную продукцию несовершеннолетнему. После выпитого подростку стало плохо.

Виновных наказали по КоАП. На 1500 рублей оштрафовали мать мальчика. А 3000 рублей заплатит отзывчивая женщина, которая согласилась купить подростку спиртное. Она привлечена к ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции.