В Вологодскую картинную галерею люди стояли в очереди под дождем

Рисунок: группа ВОКГ, ВКонтакте.

Вологжане очередной раз продемонстрировали любовь к изобразительному искусству. Напомним, каждую третью среду в регионе в большинство государственных музеев и галерей бесплатный вход.

Самым востребованным учреждением культуры в Вологде уже не в первый раз становится областная картинная галерея. Точнее - ее новое здание на Миру, 34. Пять этажей прекрасного привлекает сотни горожан и гостей города.

Предвидя ажиотаж, ВКонтакте появилась информация: "В день бесплатного посещения государственных (областных) музеев жителями Вологодской области, в случае превышения максимально допустимого количества посетителей, единомоментно находящихся в выставочных залах главного здания Вологодской областной картинной галереи, возможны временные ограничения доступа к просмотру выставок...". Надо сказать, что такая мера действительно необходима для обеспечения безопасности и соблюдения требований экспонирования произведений искусства.

И с самого утра в галерею пошли люди. Самые активные пришли занимать очередь еще до ее открытия. И не прогадали: вскоре проход ограничили, а на улице между тем испортилась погода.

Маргарита Перфильева написала: "Стоим на улице под дождем. Охрана не пускает. За пять минут промокли насквозь..."

На ажиотаж, конечно, повлиял тот факт, что на втором этаже экспонируется выставка «Илья Репин. Из собрания Государственного Русского музея» . А также представлены работы Матисса.

Напомним, в обычный день человеку без льгот, чтобы осмотреть "все этажи", необходимо заплатить за билет 450 рублей.