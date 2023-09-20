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НовостиОбщество20 сентября 2023 14:12

Череповчанка, мастер спорта готовится к конкурсу красоты "Мисс России"

Опыт сражений на подмостках у Златы Соколовой есть
Иван Чухнин
Злата Соколова, Телеграм.

Злата Соколова, Телеграм.

Год назад Злата Соколова, мастер спорта по художественной гимнастике из Череповца, победила в конкурсе «Краса России». А сейчас девушка вышла в финал конкурса «Мисс России-2023».

Попасть в финал было необыкновенно трудно: было отобрано 50 претенденток из 85 000 заявок - в конкурсе участвуют все регионы страны. То есть конкурс составил 1700 человек на место.

Как стало известно, девушка живет в Санкт-Петербурге, но на конкурсе она будет представлять Череповец. Финал конкурса, где будет определен победитель, пройдет 8 октября.

Состязания обещают быть напряженными: среди финалисток - певицы с академическим образованием, таможенницы, кандидатки в мастера спорта по биатлону, спортивным бальным танцам, переводчицы, программисты, врачи-педиатры, стоматологи, теплоэнергетики, технологи и архитекторы... Помимо короны, победительница национального конкурса «Мисс Россия» получит 1 млн рублей.