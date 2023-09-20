В крупнейшем вологодском кинотеатре показывают фильм из теневого проката

В Вологде показывают фильм, который не найдешь в коммерческих сетевых кинотеатрах. В "Ленкоме" идет мировая премьера - фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер».

О теневом прокате сообщает телеграм-канал "ПривидеЛОСЯ".

"А муниципалы смогли, несмотря на отсутствие прокатного удостоверения и заявление Минкульта РФ о том, что «Оппенгеймера» не будут показывать в отечественных кинотеатрах, потому что фильм не соответствует российским традиционным ценностям.

Показывают фактически за стеной у регионального управления ФСБ и напротив недавно открытого памятника людям в форме НКВД. Правда афиш на здании Ленкома нет, но когда это останавливало культурных вологжан?" - сообщают телеграмщики и делятся впечатлениями: "Наверняка «Оскар»".

Прекрасная режиссура, сценарий и блестящий актерский состав с Дауни-младшим, Меттом Деймоном и Киллианом Мёрфи в главной роли.

Голливудские студии ушли из страны, но их фильмы смотрят. Кинотеатры, например, организуют «показы от сторонних организаторов». "Оппенгеймера» привезли из Казахстана - компания WesternRus поставляет пиратские копии с русским дубляжом.

Коллеги сообщают, что 20 сентября, увы, в "Ленкоме" последний сеанс.